У МОЗ пояснили, чому ввели локдаун після свят

В Україні жорсткий карантин (локдаун) ввели з 8 до 24 січня, оскільки цей період збігається з інкубаційним періодом COVID-19 серед тих, хто заразився на новорічні свята у країні.

Про це на брифінгу в понеділок, 11 січня, розповів глава МОЗ Максим Степанов. Він зазначив, що інкубаційний період тривалістю 14 днів якраз припаде на час дії локдауну.

"Думаю, що всім зрозуміло, коли відбувається велике скупчення людей, те, що було під час новорічних свят ... зрозуміло, що кількість інфікованих за таких умов зростає", – пояснив міністр.

Також Степанов зауважив, на свята українці активно переміщалися по Україні та за кордоном, що підвищило ризик поширення коронавірусу і надалі становитиме додаткове навантаження на медичну систему.

Ще міністр підкреслив, що зараз в Україні одна третина всіх пацієнтів із COVID-19 – це пацієнти у важкому стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Степанов знову пояснив логіку заборон на продаж шкарпеток під час локдауну.