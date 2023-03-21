В Минкульте ужесточили правила выезда за границу для артистов: названо условие

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) вместе с правоохранительными органами инициировало ужесточение требований для пересечения границы мужчин-артистов призывного возраста. В МКИП заявили, что могут способствовать их выезду за границу только при наличии военно-учетных документов.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства. В ведомстве отметили, что требования ужесточились для предотвращения случаев злоупотребления, и напомнили о поступках стендап-комика Андрея Щегеля и режиссера Тараса Голубкова.

Теперь к предварительному перечню обязательных документов, которые нужно предоставить МКИП для получения разрешения пересекать границу, добавилось требование предъявить военно-учетные документы.

"Эти документы должны быть у каждого мужчины призывного возраста по закону, а их отсутствие — нарушение украинского законодательства", — подчеркнули в ведомстве.

В Минкульте отметили случай с Камерным хором "Воскресение" из Ивано-Франковска, где у трех мужчин из списка поданных документов отсутствовали военно-учетные документы согласно требованиям украинского законодательства.

"На замечания по поводу отсутствия этих документов организацией не был предоставлен исчерпывающий перечень нужных документов. В таком случае содействие на выезд не предоставляется", – говорится в сообщении.

В МКИП напомнили, что во время военного положения и объявления мобилизации запрещен выезд из страны мужчинам призывного возраста.

Министерство может предоставлять художникам, артистам, музыкантам, а также журналистам письма содействия пересечению границы, если они принадлежат к сфере культуры и информации и имеют целью выезда защиту и популяризацию интересов Украины на международной арене, с обязательным возвращением в страну.

"Содействие МКИП в пересечении государственной границы возможно только при наличии соответствующих документов, в том числе военно-учетных", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали, как поступили Андрей Щегель и Тарас Голубков.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский стендап-комик из Киева и участник подкаста "Srakadupa" Андрей Щегель уехал из Украины по временному разрешению от Минкульта, но остался за границей.

Украинский режиссер Тарас Голубков также уехал из страны благодаря разрешению Минкульта, также не вернулся, и снимает клипы для российской певицы Клавы Коки.