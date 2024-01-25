В Минкульте анонсировали реформу телемарафна: что именно изменится

В Украине могут кардинально реформировать информационный телемарафон "Единые новости". В министерстве культуры и информационной политики считают, что марафон "выстрелил" в начале полномасштабного вторжения России в Украину, однако спустя два года ему нужны изменения.

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Как сказал исполняющий обязанности главы ведомства Ростислав Карандеев в интервью агенству "Интерфакс-Украина", опубликованному в среду, 24 января, в Украине нужно усовершенствовать некоторые процессы в информационной сфере, в том числе и марафон.

В частности, по его словам, следует изменить приоритеты в освещении определенных тем и привлечь к телемарафону больше каналов.

"Анализируя запрос общества, мы видим направления, которые нуждаются в модернизации", – рассказал он.

И. о. министра отметил, украинский народ хотет иметь больше оперативной информации и аналитики относительно ситуации на поле боя, в частности от военных корреспондентов. Также украинцев интересует информация о решениях властей, которые касаются непосредственно граждан.

Глава минкульта не исключил возможность увеличения количества культурного продукта, в частности документальных фильмов.

"Я уверен, что этот ежедневный анализ позволит в дальнейшем действительно рассмотреть вопрос о либо добавлении новых каналов, либо изменений формата", – подытожил Карандеев.

Как сообщал OBOZ.UA, национальный телемарафон снова попал в скандал. В эфире показали сюжет о коммунальном коллапсе в РФ и карту временно оккупированного Крыма в составе России.