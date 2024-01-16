В эфире телемарафона показали карту России с оккупированным Крымом в составе. Видео

Национальный телемарафон снова попал в скандал. В эфире показали сюжет о коммунальном коллапсе в РФ и карту временно оккупированного Крыма в составе России.

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Фейл украинских журналистов разнесли российские Telegram-каналы. В сюжете говорилось, что россияне замерзают в собственных домах в разных регионах РФ в 40-градусный мороз.

"С каждым днем география таких прорывов расширяется. Без тепла население в 19 регионах России. И это в первый месяц с начала нового года", – сказала ведущая, когда на экран вывели карту России, на которой был и украинский Крым, находящийся под временной оккупацией.

Напомним, летом 2023 года в сети разразился скандал из-за появления в эфире телемарафона кадров в стиле российского пропагандистского телевидения об эвакуации мирных жителей Херсонщины. Телеканал "Рада" сопровождал свой сюжет от 9 июня видеорядом со спасателями и лодками с надписями "МЧС РФ".

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2022 года в эфире телемарафона произошел конфуз с собакой. Во время трансляции прямо на столе ведущих испражнился щенок по кличке Пуговка.