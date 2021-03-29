У МЗС України відповіли на введення паспорта вакцинації в ЄС

В Україні готові опрацювати з Єврокомісією визнання в Євросоюзі українських сертифікатів вакцинації після їх розробки.

Такий коментар для OBOZREVATEL дав представник МЗС Олег Ніколенко, відповідаючи на питання щодо "паспортів вакцинації" в ЄС.

"У Міністерстві закордонних справ України уважно стежать за обговореннями в Європейському Союзі введення так званого "цифрового зеленого сертифіката" для полегшення пересування громадян під час пандемії. Остаточного рішення поки не ухвалено", – сказав він.

Речник МЗС зазначив, що в Україні готові розробити свій "паспорт вакцинації" для визнання його в Європі.

"Зараз під час подорожей наших громадян за кордон продовжують діяти ті самі правила, залежно від країни. Щоб уникнути проблем на кордоні, рекомендуємо громадянам України здійснювати перевірку актуального режиму в'їзду і транзиту через сайт tripadvisor.mfa.gov.ua, додатково перевіряючи інформацію на сайті reopen.europa.eu", – додав Ніколенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сертифікат здоров'я з вмістом інформації про вакцинацію від COVID-19, єдиний для громадян усіх 27 країн Європейського Союзу, буде введено з 15 червня 2021 року.