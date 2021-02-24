В мэрии Харькова вернули на место декоммунизированный активистами барельеф Ленина. Фото и видео

В Харькове в среду, 24 февраля, активисты демонтировали орден советского вождя Владимира Ленина со стены городского совета на первом этаже. Его установили обратно, а полиция начала проверку.

Один из тех, кто снял и положил орден на пол, – представитель общественной организации "Світанок" и соучредитель организации "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков. О случившемся он сообщил на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На сайте ГУ Национальной полиции в области сказано, что около 12:00 к ним обратился 43-летний мужчина, который сообщил, что "два человека пытаются завладеть имуществом городского совета".

Туда выехала следственно-оперативная группа Харьковского районного управления полиции №3. Копы выяснили, что во время сессии горсовета двое мужчин сняли со стены барельеф в виде ордена.

"Сейчас информацию зарегистрировано в Едином учете районного управления полиции. Проверка заявления продолжается", – отчиталась пресс-служба полиции.

Поздняков в свою очередь возмутился, что на его действия отреагировали правоохранители. Он также пообещал "в следующий раз" разбить барельеф.

"Я его просто разобью, если не хотят по-хорошему. Не захотели в музей? Пойдет на помойку", – написал украинец в соцсети.

"Декоммунизация в 2021 году, по их мнению, это нарушение закона", – возмутился мужчина, снимая полицейских, которые приехали в мэрию.

Он также добавил, что орден установили назад сотрудники Харьковского городского совета.

В комментарии местному изданию KHARKIV Today Поздняков пояснил, что он "просто взял, подошел и снял" орден, "потому что ему там не место".

"Были разъяснения от Украинского института национальной памяти, насколько я понимаю, неоднократные, они не закончились ничем. Орден должен был бы быть в Харьковском историческом музее, должны были это сделать еще в 2015 году", – заявил активист.

Добавим, изображение с профилем советского вождя в холле горсовета размещено на стене выше приказа о награждении Харькова орденами Ленина и Октябрьской революции.

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