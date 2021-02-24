В Харькове снова вернули проспекту имя маршала Жукова
Депутаты Харьковского городского совета поддержали уже в третий раз переименование проспекта Петра Григоренко на имени маршала Жукова.
"За" соответствующее решение на сессии 24 февраля проголосовали 57 человек, против 16, а еще шестеро воздержались. Об этом сообщает "Суспільне".
Так, больше всего за переименования высказались депутаты из фракции "Блок Кернеса – Успешный Харьков" – 33 голоса, а остальные распределились так:
ОПЗЖ – 15 "за";
партия Шария – 7;
"Слуга народа" – 2.
Тогда как против выступили шесть депутатов "Блока Светличной "Вместе!", Девять из "Европейской солидарности" и один из "Слуги народа". Еще шестеро "слуг" воздержались. А не голосовали трое депутатов от ОПЗЖ и один от "Блока Кернеса".
Издание отмечает, что перед принятием решения секретарь горсовета Игорь Терехов заявил, мол, маршал Жуков "добыл победу над нацизмом", а также: "кто не помнит прошлого, у того нет будущего".
Со своей стороны депутат от "ЕС" Ирина Гончарова подчеркнула, что вопрос о переименовании проспекта противоречит закону, "является политическим и связан с предстоящими выборами мэра" в Харькове.
Известно, что депутаты фракции "Европейская солидарность" заблокировали трибуну Харьковского городского совета с требованием исключить из повестки дня заседания сессии очередную попытку возвращения проспекту Петра Григоренко имени кровавого маршала Жукова.
Отметим, что ранее харьковчане возмутились из-за петиции о переименовании Московского проспекта в городе в честь украинского философа Григория Сковороды.
Кроме этого, проректор Харьковского университета питания и торговли Виталий Бахтояров оскандалился из-за комментария в соцсетях о декоммунизации в городе. Ее сторонников он назвал "бандерлогами".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Харьковский горсовет 19 июня 2019 года проголосовал за возвращение названия проспекта Жукова, который в 2016 году был переименован в проспект Григоренко в рамках декоммунизации. Это решение поддержали 59 городских депутатов, 13 были против.
Позже Окружной административный суд Харькова отказал в проведении слушания по делу о возвращении проспекту имени маршала Жукова за "отсутствия общественного интереса".
8 ноября Второй апелляционный административный суд отклонил апелляцию городского совета Харькова по возврату проспекту имени Жукова.
20 января городской голова Харькова Геннадий Кернес снова поручил переименовать в городе проспект имени генерала Петра Григоренко в честь маршала СССР Георгия Жукова.
А в августе 2020 года в Харькове вспыхнул новый скандал из-за проспекта Жукова.