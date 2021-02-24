В Харькове снова вернули проспекту имя маршала Жукова

Депутаты Харьковского городского совета поддержали уже в третий раз переименование проспекта Петра Григоренко на имени маршала Жукова.

"За" соответствующее решение на сессии 24 февраля проголосовали 57 человек, против 16, а еще шестеро воздержались. Об этом сообщает "Суспільне".

Так, больше всего за переименования высказались депутаты из фракции "Блок Кернеса – Успешный Харьков" – 33 голоса, а остальные распределились так:

ОПЗЖ – 15 "за";

партия Шария – 7;

"Слуга народа" – 2.

Тогда как против выступили шесть депутатов "Блока Светличной "Вместе!", Девять из "Европейской солидарности" и один из "Слуги народа". Еще шестеро "слуг" воздержались. А не голосовали трое депутатов от ОПЗЖ и один от "Блока Кернеса".

Издание отмечает, что перед принятием решения секретарь горсовета Игорь Терехов заявил, мол, маршал Жуков "добыл победу над нацизмом", а также: "кто не помнит прошлого, у того нет будущего".

Со своей стороны депутат от "ЕС" Ирина Гончарова подчеркнула, что вопрос о переименовании проспекта противоречит закону, "является политическим и связан с предстоящими выборами мэра" в Харькове.

Известно, что депутаты фракции "Европейская солидарность" заблокировали трибуну Харьковского городского совета с требованием исключить из повестки дня заседания сессии очередную попытку возвращения проспекту Петра Григоренко имени кровавого маршала Жукова.

Отметим, что ранее харьковчане возмутились из-за петиции о переименовании Московского проспекта в городе в честь украинского философа Григория Сковороды.

Кроме этого, проректор Харьковского университета питания и торговли Виталий Бахтояров оскандалился из-за комментария в соцсетях о декоммунизации в городе. Ее сторонников он назвал "бандерлогами".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Харьковский горсовет 19 июня 2019 года проголосовал за возвращение названия проспекта Жукова, который в 2016 году был переименован в проспект Григоренко в рамках декоммунизации. Это решение поддержали 59 городских депутатов, 13 были против.

Позже Окружной административный суд Харькова отказал в проведении слушания по делу о возвращении проспекту имени маршала Жукова за "отсутствия общественного интереса".

8 ноября Второй апелляционный административный суд отклонил апелляцию городского совета Харькова по возврату проспекту имени Жукова.