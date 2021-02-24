На заседании горсовета Харькова депутаты подрались из-за Шария. Видео

В Харькове в среду, 24 февраля, в конце третьей сессии городского совета произошла массовая драка, спровоцированная представителями "Партии Шария".

Потасовка под трибуной началась после того, как сторонники Анатолия Шария захотели вывесить баннер с его изображением, пишет "Медиагруппа Накипело" в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На полотне также присутствовала надпись "стоп политическим репрессиям". Решение повесить плакат не понравилось другим депутатам, они попытались вырвать баннер из рук членов "Партии Шария". Политики начали толкаться и теснить друг друга к окну.

Депутатов пришлось разнимать правоохранителям, которые присутствовали в зале.

После того, как все вернулись на свои места, секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов в очередной раз напомнил, что трибуна – это не место для политических заявлений. Эти слова были адресованы депутату от ОПЗЖ Андрею Лесику с целью успокоить его.

"Лесик, пожалуйста, выйдешь вот там вот, скажешь, и вперед с песней в контейнер. Хватит здесь устраивать шоу", – сказал Терехов.

Напомним, на этой же сессии городского совета Харькова депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Андрей Лесик спровоцировал драку своими оскорбительными словами о Революции Достоинства.

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