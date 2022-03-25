В Мелитополе десятки оккупантов устроили бунт и отказались выполнять приказы руководства

70 российских военных оккупационных войск РФ, которые дислоцируются в Мелитополе, подняли бунт. Они отказались выполнять приказы командования и воевать против защитников Украины.

Об этом в пятницу, 25 марта сообщил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник Вооруженных Сил Украины Иван Арефьев в своем Telegram-канале. "Советуем оккупантам: сдавайтесь в плен, получите шанс остаться живыми!", – обратился он к противнику.

Арефьев добавил, что оккупанты регулярно пытаются дискредитировать ВСУ, чтобы скрыть собственные преступления против мирного населения. Военные, которые держат оборону на Запорожском направлении, боевых действий, которые могут нести угрозу жизни и здоровью жителям городов и сел, не проводили и не проводят.

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Кроме того, он сообщил, что во время освобождения Малиновки защитники Запорожской области пополнили свой парк военной техники российским танком Т-72Б3 – теперь он будет служить Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты Путина обустроили военную базу под Мелитополем. Оттуда они ракетами обстреливают украинские населенные пункты, сообщил мэр города.

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