ВСУ освободили от оккупантов село Малиновка на Запорожье, идет 'зачистка'. Все подробности

Вооруженные силы Украины в четверг, 24 марта, выбили российских оккупантов из села Малиновка в Запорожской области. Сейчас наши военные производят зачистку населенного пункта от врага.

Об этом сообщил глава Малиновской общины Владимир Шиш. Его обращение опубликовала Запорожская областная военная администрация в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

При этом под полной оккупацией пока остаются села Любимовка и Новозлатополь. Гуманитарная ситуация в общине почти критическая: враг поставил блокпосты, из-за чего есть проблемы с поставкой пищи, воды, лекарств, в том числе инсулина.

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Люди почти не покидают свои дома, лишь иногда выходят наружу, но максимум – во двор.

Владимир Шиш подчеркнул, что нужно организовать гуманитарный коридор, чтобы все желающие смогли уехать из сел. В основном это больные люди, которым необходим постоянный уход и лечение. Это нужно сделать, потому что когда местные жители попытались прорваться в Запорожье без коридора, их автомобили расстреляли оккупанты, люди получили ранения.

Глава общины также рассказал, что оккупанты стянули на эту территорию более 100 единиц своей военной техники и прятали ее в лесах и кустарниках. Один БТР российские солдаты утопили в реке. Сперва захватчики разрешали доставлять в села еду, но когда они пошли в наступление, то прекратили любое общение с местными и больше никого не впускали и не выпускали.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за постоянных обстрелов в Запорожской области за последнюю неделю пострадали многие мирные жители: как взрослые, так и дети. В четверг, 24 марта, стало известно, что трое подростков нашли опасный предмет (вероятно, мина или взрывоопасный боеприпас) и играли с ним, пока он не сдетонировал.

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