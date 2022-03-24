Оккупанты устроили военную базу под Мелитополем, откуда ракетами обстреливают украинские города, – мэр

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В Мелитополе войска страны-агрессора начали строить военную базу в районе авиагородка. С нее оккупанты ведут обстрелы по всей территории Украины.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в видеообращении, опубликованном на Facebook в среду, 23 марта. Населенный пункт временно находится в российской оккупации.

Эта база несет угрозу жизни и здоровью жителям Мелитополя, поскольку территория аэродрома вплотную прилегает к городской зоне. Федоров подчеркнул, что фактически мирные жители являются для россиян "живым щитом".

"Из нее они выпускают ракеты по другим городам Украины. Эти ракетные установки будут уничтожаться, поэтому мирные жители Мелитополя являются живым щитом российских военных", – сказал мэр.

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Он также рассказал, что российские оккупанты ежедневно запугивают мелитопольцев: похищают активистов, проводят обыски в частных домах, грабят предпринимателей.

По словам Федорова, Мелитополю срочно требуется гуманитарный коридор – в связи с оккупацией город на пороге гуманитарной катастрофы. Кроме того, оккупанты не дают обеспечить город наличными.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Мелитополе россияне похитили 75-летнего отца журналистки и директора сайта "Риа-Мелитополь" Светланы Зализецкой. Утром в среду, 23 марта, оккупанты ворвались в дом стариков и провели там "обыск".

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