В Мариуполе тысячи людей вышли на митинг в поддержку Украины. Фото и видео

В городе Мариуполь в Донецкой области вечером 22 февраля украинцы собрались на многотысячный митинг в поддержку украинского государства и против агрессивных действий главы Кремля Владимира Путина против нашей страны. Они высказали решительный протест решению РФ признать "независимость" псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".

Акция называлась "Мариуполь – это Украины" и прошла в центре города, на Театральной площади, передает "Новости Донбасса".

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Мариупольчане таким образом показали готовность отстаивать свой город перед российской угрозой. Они держали плакаты, говорили лозунги "Слава Україні! Героям Слава", а проезжающие мимо автомобилисты сигналили им в знак поддержки.

На мероприятии также выступил лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк. Он призвал жителей города не паниковать и не боятся. "Мы у себя дома, никто нас не выгонит, пусть только попробуют", – сказал музыкант.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Согласно опубликованным указам, они официально дают возможность РФ вводить свои войска на оккупированные агрессором территории Украины.