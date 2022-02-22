В Мариуполе тысячи людей вышли на митинг в поддержку Украины. Фото и видео

Ольга Липич
Общество
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В Мариуполе тысячи людей вышли на митинг в поддержку Украины. Фото и видео
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В городе Мариуполь в Донецкой области вечером 22 февраля украинцы собрались на многотысячный митинг в поддержку украинского государства и против агрессивных действий главы Кремля Владимира Путина против нашей страны. Они высказали решительный протест решению РФ признать "независимость" псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".

Акция называлась "Мариуполь – это Украины" и прошла в центре города, на Театральной площади, передает "Новости Донбасса".

В Мариуполе прошел митинг
Жители города выступили против действий Путина
Видео дня

Мариупольчане таким образом показали готовность отстаивать свой город перед российской угрозой. Они держали плакаты, говорили лозунги "Слава Україні! Героям Слава", а проезжающие мимо автомобилисты сигналили им в знак поддержки.

Россию назвали агрессором
Митинг прошел в центре города
Украинцы вышли на акцию

На мероприятии также выступил лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк. Он призвал жителей города не паниковать и не боятся. "Мы у себя дома, никто нас не выгонит, пусть только попробуют", – сказал музыкант.

Андрей Хлывнюк

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Согласно опубликованным указам, они официально дают возможность РФ вводить свои войска на оккупированные агрессором территории Украины.

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