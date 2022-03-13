В Мариуполе семейный подряд оккупантов сдался в плен: пожаловались, что их 'кинули'

В Мариуполе украинские защитники взяли в плен двух российских оккупантов – отца и сына, которые приехали на войну против Украины из Подмосковья. Россияне рассказали, что их отправили сюда для того, чтобы они боролись с "фашистами".

Также солдаты государства-агрессора якобы должны были охранять конвой с гуманитарным грузом, их обещали не бросать в горячие точки. Видео с оккупантами опубликовал отряд специального назначения "Азов" в Telegram.

Однако уже на месте военных РФ ждало разочарование: никаких "фашистов" и "нацистов" они не увидели, а вот их же сослуживцы бросили их в Мариуполе с одними автоматами в то время, когда российские оккупанты безостановочно продолжали обстреливать город.

Видео дня

Чтобы спастись, захватчики решили сдаться в плен украинцам. На допросе они заявили, что в России их обманули, а российские солдаты никого не спасают, а наоборот, убивают в Украине мирных людей.

"Как только зашли в Мариуполь, мы поняли, что нас бросили не туда, куда обещали (их должны были отправить в Широкино). Мы не хотели стрелять, зачищать город. У нас оружие нестрелянное. То, что мы сюда приехали – это наша ошибка", – заявил отец и сын.

Теперь пленные оккупанты призывают не верить российским СМИ и не вестись на пропаганду путинского режима. Тем российским солдатам, которые уже в Украине, они посоветовали не применять оружие и сдаваться в плен.

Как сообщал OBOZREVATEL, пленный российский оккупант рассказал, что за отказ воевать против Украины командование угрожало им расстрелом. В то же время он признал, что понимал, что российские ракеты бомбят не военные объекты, а мирное население.

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