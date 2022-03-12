Пленный российский оккупант рассказал, что за дезертирство им угрожали расстрелом. Видео

Алексей Лютиков
Общество
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Пленный российский оккупант рассказал, что за дезертирство им угрожали расстрелом. Видео
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Очередной пленный российский оккупант рассказал, что за отказ воевать против Украины командование угрожало расстрелом. В то же время он признал, что понимал, что российские ракеты бомбят не военные объекты, а мирное население.

Оккупант также заявил, что его "насторожило" присутствие мирных жителей в городах, ведь ему рассказывали обратное. Видео с допросом россиянина было опубликовано на YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам оккупанта, он думал, что едет в Украину в качестве "миротворца", и лишь перейдя государственную границу, понял, что приехал сюда воевать.

"Когда мы ехали, мы уже видели обстановку, которая накаляется. То, что мы едем сюда не миротворцами, а реально воевать. Все вопросы к командирам, какого хрена мы вообще тут делаем? Развернуться назад и уехать? Не доедем мы домой, эшелоны сзади убивают тех, кто дезертирует", – рассказал пленный.

Видео дня

Также он заверил, что не видел реальной обстановки в Украине, так как командование отобрало у всех оккупантов телефоны.

"Я больше не вернусь на работу в армию. Они обманули наглым образом и кинули как кусок какого-то мяса. У нас же телефоны забрали, мы не видели вообще обстановку по Украине. Нам говорили, что в каждом населенном пункте нет мирных жителей. Они там были. Нас это настораживало. Мы понимали, что ракеты летят не по военным, они летят в мирное население. На этой почве как раз был контакт и мы, конечно, сдались", – говорит оккупант.

Ранее украинские военные показали еще одно доказательство того, что командование войск РФ использует мобилизованных мужчин "как пушечное мясо" в войне против Украины. Необученных и даже слепых новоиспеченных солдат посылают идти вперед и выявлять позиции украинцев.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оккупанты в течение ближайших двух-трех недель могут снова пойти в наступление. Российские власти также попытаются вовлечь в войну против Украины добровольцев с Ближнего Востока.

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