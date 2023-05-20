В Мариуполе распространяются инфекционные болезни: причиной стала стихийная торговля. Фото

Во временно оккупированном Россией Мариуполе распространяются инфекционные болезни. Причина – банальная. Это – стихийная торговля. Фото

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Соответствующую информацию сообщил Мариупольский горсовет. Отмечается, что от инфекции, в том числе, страдают и дети (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Мариуполе распространяется заболевание сальмонеллезом. Во всех случаях источником заражения стали куриные яйца, приобретенные в местах стихийной торговли.

Дело в том, что после оккупации города россиянами, какой-либо контроль торговых мест и продуктов питания отсутствует.

"Инфекционные заболевания могут быть достаточно опасными, а особенно при отсутствии необходимого лечения. Например, заражение сальмонеллой может привести к тому, что бактерия поразит жизненно важные органы. А это может повлечь за собой такие тяжелые заболевания, как менингит, остеомиелит, сальмонеллезную пневмонию", – сказал врач Александр Лазаренко, который до оккупации Мариуполя возглавлял поликлинику №3.

Ситуация усугубляется тем, что сейчас в городе нет полноценной медицинской помощи и профессиональных врачей.

"Распространение инфекций может привести даже к летальным случаям. Это и есть результат господства "русского мира", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные-кадыровцы нападают на гражданских в оккупированном Мариуполе. В населенных пунктах Запорожской области, временно не подконтрольных Украине, захватчики грабят школы, забирая даже российские учебники.

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