В Мариуполе грузовик врезался в монумент и загорелся: водитель погиб. Фото и видео

В ночь на среду, 22 сентября, грузовик врезался в монумент "Металлург" на въезде в Мариуполь Донецкой области. От полученных травм водитель скончался на месте.

Об этом сообщается на сайте областной полиции. SCANIA, загруженная шлаком, двигалась со стороны Волновахи в Мариуполь. 30-летний мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с подножием монумента.

От удара авто загорелось, а водитель, житель села Малоянисоль Никольского района, погиб.

Сам монумент получил незначительные повреждения. Композиция "Металлург" представляет собой скульптуру металлурга с литейной ложкой. Она находится у въезда в город в Кальмиусском районе.

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Спасатели потушили огонь и убрали разбитый автомобиль.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, близ села Шамраевка Киевской области 21 сентября произошла авария с участием Hyundai IX35 и Volkswagen Рolo. В результате ДТП последний автомобиль загорелся, а 32-летняя водитель погибла.