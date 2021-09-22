В Мариуполе грузовик врезался в монумент и загорелся: водитель погиб. Фото и видео
В ночь на среду, 22 сентября, грузовик врезался в монумент "Металлург" на въезде в Мариуполь Донецкой области. От полученных травм водитель скончался на месте.
Об этом сообщается на сайте областной полиции. SCANIA, загруженная шлаком, двигалась со стороны Волновахи в Мариуполь. 30-летний мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с подножием монумента.
От удара авто загорелось, а водитель, житель села Малоянисоль Никольского района, погиб.
Сам монумент получил незначительные повреждения. Композиция "Металлург" представляет собой скульптуру металлурга с литейной ложкой. Она находится у въезда в город в Кальмиусском районе.
Спасатели потушили огонь и убрали разбитый автомобиль.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщал OBOZREVATEL, близ села Шамраевка Киевской области 21 сентября произошла авария с участием Hyundai IX35 и Volkswagen Рolo. В результате ДТП последний автомобиль загорелся, а 32-летняя водитель погибла.