СНБО приостановил деятельность ряда партий на время войны. Список

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил приостановить деятельность ряда партий в Украине на время действия военного положения. В список среди прочих попали "Оппозиционная платформа – За життя", "Партия Шария", "Наши".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что любая активность политиков, направленных на раскол или коллаборационизм, получит жесткий ответ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я хочу напомнить всем политическим деятелям из любых лагерей: военное время очень хорошо показывает мизерность личных амбиций тех, кто пытается поставить собственные амбиции, собственную партию или карьеру выше интересов государственных, интересов народа. Кто прячется где-то по тылам, но делает вид, будто только он заботится об обороне. Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборационизм, не будет иметь успеха. Но получит жесткий ответ", – сказал президент.

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Список партий:

"Оппозиционная платформа – За жизнь",

"Партия Шария",

"Наши",

"Оппозиционный блок",

"Левая оппозиция",

"Союз левых сил",

"Держава",

Прогрессивная социалистическая партия Украины,

Социалистическая партия Украины,

"Социалисты",

Блок Владимира Сальдо.

Министерству юстиции поручено принять соответствующие меры по запрету деятельности указанных политсил.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем обращении, обнародованном ночью 20 марта, Владимир Зеленский отметил высокую подготовленность и результат украинской армии, которая проявляет мужество и профессионализм в самых горячих точках.

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