В Люблине презентовали исследование о музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова - крупнейшей в мире коллекции историй мирных людей о войне

Исследование под названием "Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова в контексте национальной памяти. Опыт Украины и европейских государств" было представлено в Люблине во время научной встречи в Университете Марии Кюри-Склодовской. Авторы исследования - профессор Валентин Балюк, директор Центра Восточной Европы Университета Марии Кюри-Склодовской и профессор Института международных отношений УМКС, а также профессор Николай Дорошко из Учебно-научного института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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Ознакомиться с исследованием можно на сайте Центра Восточной Европы УМКС.

Ключевым выводом исследования стало признание Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова важным инструментом формирования культуры национальной памяти в условиях полномасштабной войны. Исследователи подчеркнули, что Музей "Голоса Мирных" является крупнейшей в мире коллекцией историй мирных людей о войне России против Украины. Эти уникальные свидетельства гражданского населения не только сохраняют правду о трагедии мирных украинцев, но и создают основу для общественного диалога, рефлексии и международного признания опыта Украины в контексте европейской памяти о вооруженных конфликтах.

"Деятельность Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова уже сегодня играет весомую роль в сборе свидетельств о преступлениях России и в восстановлении исторической справедливости - как крупнейшая в мире коллекция историй мирных людей о варварской войне российской федерации против Украины. Деятельность Музея хорошо вписывается в контекст формирования национальной памяти украинцев о российско-украинской войне, которая должна стать неотъемлемой частью центральноевропейской и общеевропейской исторической памяти. Музей "Голоса Мирных" распространяет украинский опыт неприятия войны мирными гражданами в европейском контексте исторической памяти", - отметил Валентин Балюк, директор Центра Восточной Европы Университета Марии Кюри-Склодовской и профессор Института международных отношений УМКС.

В рамках исследования рассмотрены, в частности, такие актуальные темы:

- методика формирования музея устной истории;

- популяризация устной истории;

- миссия Музея "Голоса Мирных" в формировании исторической культуры Украины и в контексте исторической культуры в Европе и странах Центрально-Восточной Европы;

- важность психотерапевтической функции для общества.

Также в рамках конференции в Университете Марии Кюри-Склодовской открылась выставка Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это фотографии, визуализирующие масштабы трагедии, которую переживают мирные украинцы в условиях российско-украинской войны, и дающие возможность европейской аудитории лучше понять глубину личных переживаний, потерь и надежд на мирное будущее.

В 2022 году Фонд Рината Ахметова и Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине подписали меморандум о сотрудничестве. Его целью является обеспечение реализации эффективного сотрудничества в сферах образования и науки, научной и научно-технической, информационной и просветительской деятельности.

Основным фундаментом и источником для дальнейших научных исследований являются свидетельства людей, которые вошли в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это крупнейший в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Он уже насчитывает более 130 тысяч историй о войне.

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