В 'ЛНР' объявили о срочной мобилизации: призовут даже несовершеннолетних

Вечером 18 февраля в экстренном режиме все жители так называемой Луганской народной республики мужского пола 2005 года рождения экстренно поставлены на воинский учет. Это означает, что к исполнению военной службы оккупанты привлекут несовершеннолетних подростков (17 лет).

Об этом сообщили на Telegram-канале "Сегодня", ссылаясь на собственные источники. Самопровозглашенный глава непризнанной республики Леонид Пасечник издал соответствующий указ после обострения военной обстановки на линии разграничения, устроенной боевиками и регулярной армией Российской Федерации накануне.

В то же время всем остальным совершеннолетним мужчинам региона от 18 до 55 лет включительно запрещен выезд за территорию ОРДЛО. Соответствующее распоряжение также появилось в результате решения оккупационных властей Луганска и расклеено по всему городу.

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"По нашим данным, ограничения на выезд с территории "ЛНР" и "ДНР" не распространяются на обладателей российского паспорта", – указали авторы Telegram-канал Readovka.

Напомним, что в "ДНР" тем временем объявлена массовая эвакуация жителей региона в Россию. В оккупированном Донецке началась паника, люди пытаются снять в банкоматах сбережения, заправляют автомобили топливом впрок, не зная своей дальнейшей судьбы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе с 17 февраля резко и значительно обострилась военная ситуация. В результате множественных диверсий и провокаций со стороны врага: