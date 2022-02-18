Очереди, автобусы и вой сирены: в ОРДЛО готовят эвакуацию жителей, в Ростовской области создали штаб

Во временно-оккупированном Донецке заявили о массовой эвакуации местных жителей в ближайшую область России – Ростовскую – в связи с напряжением, спровоцированным самими боевиками. Автобусы с первой партией беженцев начнут отправляться уже в 20:00 по местному времени, в российском регионе для них создан оперативный штаб.

Об этом сообщило издание Znak, ссылаясь на комментарии российских чиновников. Те утверждают, что об экстренных мерах, принимаемых самопровозглашенными руководителями "республики" узнали только из новостей, спустя время им поступила команда лично от президента РФ Владимира Путина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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В то же время в Донецке тревожная новость вызвала настоящую панику. У банкоматов образовались многометровые очереди, автомобилисты массово заправляются топливом, выезд из города буквально заполнен машинами.

Всех, кто едет из Донецка и Макеевки к границе с Россией, останавливают сотрудники ГАИ и спрашивают, с какой целью люди едут в Россию.

"На посту ГАИ в Амвросиевке – большая пробка. Видимо, из-за проверки документов", – передают тамошние Telegram-каналы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине считают, что повальный вывоз мирного населения с территории ОРДЛО может стать реальным поводом для усиленных провокаций и военных действий.