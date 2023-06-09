В Лавре впервые отправят панихиду за гетманом Мазепой, которого русская церковь подвергла анафеме 315 лет назад

В Киево-Печерской лавре впервые отправят панихиду за гетманом Иваном Мазепой, которого русская церковь подвергла анафеме 315 лет назад. Богослужение состоится 11 июня 2023 г. в день Всех святых во Всехсвятской церкви.

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Примечательно, что именно этот храм был построен на средства Мазепы. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.

"Впервые в истории Киево-Печерской лавры будет отправлена панихида по ее меценату и ктитору — гетману Ивану Мазепе, который за нежелание повиноваться Московии еще при жизни был подвергнут анафеме российской имперской церковью", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ни одна из украинских церквей никогда не признавала силу этой анафемы, а украинцы по всему миру молились о его упокоении. В УПЦ МП "проклинать" Мазепу продолжали и во времена независимой Украины, и даже после начала войны в 2014 году.

"Отныне историческая и духовная справедливость будет восстановлена. Это событие станет началом возрождения в украинской Лавре традиции чествования выдающихся фигур национальной истории и культуры. А в лаврских храмах будет звучать молитва Богу за Украину, за защитников и защитниц нашей страны и нашего народа", – добавили в Минкульт.

Следует отметить, что Вселенский патриархат никогда не признавал канонической анафему, которую Русская православная церковь наложила на легендарного украинского гетмана Ивана Мазепу. Представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве архиепископ Тельгородский Иов (Геча) отметил, что РПЦ наложила анафему "по политическим мотивам как средство политико-идеологических репрессий и не имела никаких вероисповедных, богословских или канонических причин".

Как сообщал OBOZREVATEL, Президент Украины Владимир Зеленский присвоил имя корвету класса "Ada" Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Он будет назван в честь гетмана Ивана Мазепы.

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