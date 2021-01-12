В КСУ попытались оправдать отдых Тупицкого в Дубае

Временно отстраненный от должности председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий улетел отдыхать в Дубае (ОАЭ) на время своего ежегодного отпуска, оплатив отдых из полученной им зарплаты.

Как сообщили в пресс-службе КСУ, Тупицкий с 6 и с 11 до 13 января 2021 года официально находится в ежегодном отпуске.

"6 января Александр Тупицкий совместно с женой и сыном вылетели на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, где пробудут до 13 января 2021 года. Стоимость пакета услуг, предоставляемого туроператором на трех человек, составляет 242 116,43 грн. В стоимость тура входит авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страхование и стоимость туристического обслуживания", – говорится в сообщении.

При этом отмечено, что только за декабрь 2020 года Тупицкий заработал 433 538,60 гривен.

"Указанное опровергает ложные заявления отдельных лиц и СМИ относительно аренды Тупицким совместно с семьей королевской виллы в Дубае стоимостью 300 тысяч гривен в сутки", – сообщили в КСУ.

Также, по словам Тупицкого, информация о его отдыхе в Дубае с украинскими и российскими бизнесменами, которые причастны к криминальному миру, является ложью. Тупицкий добавил, что больше не намерен комментировать свой отпуск, так как дал "исчерпывающую информацию по этому поводу".

Как сообщал OBOZREVATEL, временно отстраненного от должности главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого заметили на отдыхе в Дубае.

Позже Тупицкий сказал, что отдыхает с семьей в Дубае не в дорогой вилле, а снимает номер в пятизвездочном отеле.