У КСУ спробували виправдати відпочинок Тупицького в Дубаї

Тимчасово відсторонений від посади голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький полетів відпочивати в Дубаї (ОАЕ) на час своєї щорічної відпустки, сплативши відпочинок з отриманої ним зарплати.

Як повідомили в пресслужбі КСУ, Тупицький із 6 і з 11 до 13 січня 2021 року офіційно перебуває в щорічній відпустці.

"6 січня Олександр Тупицький спільно з дружиною і сином вилетіли на відпочинок в Об'єднані Арабські Емірати, де пробудуть до 13 січня 2021 року. Вартість пакету послуг, що надається туроператором на трьох осіб, становить 242 116,43 грн. У вартість туру входить авіапереліт в обидва боки, у разі розміщення в двокімнатному номері готелю, дворазове харчування, трансфер, страхування і вартість туристичного обслуговування", – йдеться в повідомленні.

Водночас зазначено, що тільки за грудень 2020 року Тупицький заробив 433 538,60 гривень.

"Зазначене спростовує неправдиві заяви окремих осіб і ЗМІ щодо оренди Тупицьким спільно із сім'єю королівської вілли в Дубаї вартістю 300 тисяч гривень на добу", – повідомили в КСУ.

Також, за словами Тупицького, інформація про його відпочинок у Дубаї з українськими й російськими бізнесменами, які причетні до кримінального світу, є брехнею. Тупицький додав, що більше не має наміру коментувати свою відпустку, оскільки дав "вичерпну інформацію щодо цього".

Як повідомляв OBOZREVATEL, тимчасово відстороненого від посади главу Конституційного суду України Олександра Тупицького помітили на відпочинку в Дубаї.

Пізніше Тупицький сказав, що відпочиває із сім'єю в Дубаї не в дорогій віллі, а знімає номер у п'ятизірковому готелі.