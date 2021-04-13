В Крыму житель Сибири набросился на женщину, назвавшую его "понаехавшим": видео конфликта

В оккупированном Симферополе агрессивный житель Сибири набросился на женщину в общественном транспорте, доказывая, что приехал в Россию.

Видео инцидента опубликовал в Facebook местный житель Алексей. Конфликт начался из-за того, что одна пассажирка сделала замечание другому за его хамское поведение, добавив фразу: "Понаехали тут…" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Услышав эти слова, мужчина подбежал к женщине и начал доказывать: "Я из Сибири. Ты в Украине жила, а я в Россию приехал".

Пассажирам с трудом удалось утихомирить россиянина, который никак не мог успокоиться, что его назвали "понаехавшим".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве попытались сорвать показ фильма о Крыме из-за слова "аннексированный". На показ пришло несколько десятков активистов SERB (прокремлевское движение), которые вызвали полицию.

Бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин спрогнозировал возможную деоккупацию полуострова через 3-4 года. В частности, он заявил и о возможной ликвидации базы Черноморского флота РФ в Крыму.