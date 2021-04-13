У Криму житель Сибіру накинувся на жінку, яка назвала його "тим, що понаїхав": відео конфлікту
В окупованому Сімферополі агресивний житель Сибіру накинувся на жінку в громадському транспорті, доводячи, що приїхав у Росію.
Відео інциденту опублікував в Facebook місцевий житель Олексій. Конфлікт почався через те, що одна пасажирка зробила зауваження іншому за його хамську поведінку, додавши фразу: "Понаїхали тут..." (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Почувши ці слова, чоловік підбіг до жінки і почав доводити: "Я з Сибіру. Ти в Україні жила, а я в Росію приїхав".
Пасажирам насилу вдалося втихомирити росіянина, який ніяк не міг заспокоїтися, що його назвали "тим, що понаїхав".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві спробували зірвати показ фільму про Крим через слово "анексований". На показ прийшло кілька десятків активістів SERB (прокремлівський рух), які викликали поліцію.
Колишній постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабин спрогнозував можливу деокупацію півострова через 3-4 роки. Зокрема, він заявив і про можливу ліквідацію бази Чорноморського флоту РФ у Криму.