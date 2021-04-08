В Москве попытались сорвать показ фильма о Крыме из-за слова 'аннексированный'. Видео

В Москве попытались сорвать показ фильма "Дорога домой" белорусского режиссера Артема Любача об оккупированном Россией Крыме.

Лента была представлена в рамках "Артдокфест". Как сообщается на странице фестиваля в Instagram, на показ пришло несколько десятков активистов SERB (прокремлевское движение), которые вызвали полицию. Им не понравилось, что полуостров назван в фильме аннексированным (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Представители движения потребовали, чтобы фильм сняли с показа, потому что это "нарушает российское законодательство" и является "вражеской пропагандой".

"Провокаторы вызвали полицию, потому что им не понравилось слово "аннексированный" Крым в анонсе фильма. Полицейские не знали, что делать", – рассказал рассказал "МБХ-Медиа" режиссер Кирилл Нешаев. Он подчеркнул, что полицейских было достаточно много, "человек 15 с патрульными на улице".

Организатор фестиваля Виталий Манский уточнил, что активистов было около 20 человек.

"В какой-то момент, когда активисты стали мешать просмотру фильма, на них стали кричать зрители в зале. Через некоторое время активисты SERB уехали из кинотеатра вместе с полицейскими", – сказал он "Дождю".

Отметим, что режиссером фильма "Дорога домой" является Артем Любач из Беларуси. Лента рассказывает о 28-летнем Павле, который переехал из Крыма в украинское село и пытается интегрироваться в новое общество.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин спрогнозировал возможную деоккупацию Крыма через 3-4 года.