В Крыму заблокировали доступ к более 20 украинским сайтам. Список

В оккупированном Россией Крыму как минимум 12 интернет-провайдеров ограничивают доступ местных жителей к целому ряду украинских сайтов. Под блокировку попали в частности популярные СМИ и сайт Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом свидетельствуют данные нового мониторинга, сказано в заявлении Крымской правозащитной группы, опубликованном на официальном сайте в субботу, 3 апреля.

Проверку проводили в феврале-марте 2021 года. В ходе нее оценили, как обеспечивают доступ к украинским и другим сайтам 12 разных провайдеров в 12 населенных пунктах Крыма: "Белнет" (Белогорск), "SevStar" (Севастополь), "Фарлайн" (Симферополь), "ЯлтаНет" (Ялта), "SkyLine" (Красноперекопский район), "Гигабайт" (Бахчисарай), "Керчьнет" (Керчь), "Джанкой-онлайн" (Джанкой), "Давыдов.нет" (Кировское), "Сиваш.нет" (Красноперекопск), "Комфорт 21 век" (Ленино) и "Крэлком" (Советское).

Выяснилось, что эти провайдеры блокируют доступ по меньшей мере к 27 сайтам. Среди них оказались 22 украинских СМИ: Укринформ, Цензор.нет, QHA, След.нет, Информационное сопротивление, UAinfo, Blackseanews, 112 телеканал, Апостроф, Главком, Главное, Громадське радіо, Центр журналистских расследований, Подробности, Стрічка, ТонеТо, ТСН, Депо, Украинская правда, РБК Украина, Зеркало недели, Херсон Daily.

Помимо этого, в Крыму заблокирован сайты LinkedIn, “Свидетелей Иеговы”, платформы Меджлиса, организации Хизб ут-Тахрир и Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ограничивая работу СМИ в Крыму, Россия нарушает права местных жителей на доступ к информации, свободу слова и создает угрозу для жизни и здоровья людей.

"В настоящее время беспрепятственная работа профессиональных независимых медиа, которые регулярно информируют людей о ситуации с распространением пандемии COVID-19, жизненно необходима украинскому обществу, включая жителей оккупированных территорий", – пишут правозащитники.

Отметим, что проблема блокировки украинских сайтов на оккупированном РФ полуострове отражена в Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма, принятой СНБО и введенной в действие президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZREVATEL, "слуга" Марьяна Безуглая заявила, что зимние Олимпийские игры в Сочи (Россия), которые состоялись в феврале 2014 года, служили прикрытием для подготовки оккупации Россией украинского Крыма.