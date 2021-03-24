Зеленский утвердил стратегию по возвращению Крыма: опубликован текст

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил документ "О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя" и ввел его в действие своим указом.

Об этом сообщили в среду, 24 марта, на сайте Офиса президента. Добавим, что Стратегия деоккупации Крыма был утверждена Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) 11 марта.

"Этот документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма", – сказано в сообщении.

Кроме того, Стратегия призвана продемонстрировать международному сообществу последовательность действий нашего государства в процессе возвращения захваченного Россией украинского полуострова. Она является призывом к защите международного права и восстановлению мира.

Для этого Украина инициирует международный переговорный процесс, чтобы определить способы деоккупации Крыма. Они будут основываться в том числе на положениях Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также на результатах деятельности "Крымской платформы".

Полный текст Стратегии опубликовали на сайте ОП. Стало известно, что контроль за выполнением решения СНБО президент возложил на его секретаря Алексея Данилова.

Основной целью документа является защита прав и свобод человека в Крыму, защита граждан Украины, права и интересы которых были нарушены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. В этот перечень также входят ряд вопросов из сферы экономической политики, включая санкции против лиц, незаконно осуществляющих деятельность на временно оккупированной территории.

Стратегия предусматривает также большую работу в направлении экологической, социальной и гуманитарной политики. Кроме того, Украина примет все возможные меры для реализации информационной политики ради правдивого освещения событий в Крыму.

Процесс деоккупации полуострова предусматривает международное сотрудничество, для которого Украина будет развивать "Крымскую платформу" как ключевой внешнеполитический инструмент.

Власть Украины рассчитывает на то, что принятая Стратегия обеспечит восстановление территориальной целостности Украины, восстановление и развитие экономики, социальной и гуманитарной сфер Крыма и полную его реинтеграцию.

Также ожидается, что документ будет способствовать возмещению ущерба в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации и привлечению к ответственности виновных в уголовных правонарушениях за преступления против мира и безопасности человечества.

Напомним, на заседании Совета национальной безопасности и обороны утвердили государственную Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя, аннексированных Россией в 2014 году.

Документ состоит из восьми приоритетных направлений, среди которых защита прав и свобод человека с привлечением международных организаций, а также развитие "Крымской платформы", сообщил экс-министр курортов и туризма АР Крым Александр Лиев.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не собирается мириться с оккупацией Россией Крыма. Он выразил убеждение, что "Крымская платформа" имеет шансы стать эффективным инструментом для возвращения полуострова.