У Криму заблокували доступ до понад 20 українських сайтів. Список

В окупованому Росією Криму щонайменше 12 інтернет-провайдерів обмежують доступ місцевих жителів до цілої низки українських сайтів. Під блокування потрапили зокрема популярні ЗМІ та сайт Меджлісу кримськотатарського народу.

Про це свідчать дані нового моніторингу, сказано в заяві Кримської правозахисної групи, опублікованому на офіційному сайті в суботу, 3 квітня.

Перевірку проводили в лютому-березні 2021 року. В ході неї оцінили, як забезпечують доступ до українських та інших сайтів 12 різних провайдерів у 12 населених пунктах Криму: "Белнет" (Білогірськ), "SevStar" (Севастополь), "Фарлайн" (Сімферополь), "ЯлтаНет" (Ялта) , "SkyLine" (Красноперекопський район), "Гігабайт" (Бахчисарай), "Керчнет" (Керч), "Джанкой-онлайн" (Джанкой), "Давидов.нет" (Кіровське), "Сіваш.нет" (Красноперекопськ), "Комфорт 21 століття" (Леніно) і "Крелком" (Радянське).

З'ясувалося, що ці провайдери блокують доступ щонайменше до 27 сайтів. Серед них опинилися 22 українських ЗМІ: Укрінформ, Цензор.нет, QHA, Слід.нет, Інформаційний опір, UAinfo, Blackseanews, 112 телеканал, Апостроф, Главком, Головне, Громадське радіо, Центр журналістських розслідувань, Подробиці, Стрічка, ТонеТо, ТСН, Депо, Українська правда, РБК Україна, Дзеркало тижня, Херсон Daily.

Крім цього, в Криму заблоковано сайти LinkedIn, "Свідків Єгови", платформи Меджлісу, організації Хізб ут-Тахрір та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Обмежуючи роботу ЗМІ в Криму, Росія порушує права місцевих жителів на доступ до інформації, свободу слова і створює загрозу для життя і здоров'я людей.

"У даний час безперешкодна робота професійних незалежних медіа, які регулярно інформують людей про ситуацію з поширенням пандемії COVID-19, життєво необхідна українському суспільству, включаючи жителів окупованих територій", – пишуть правозахисники.

Зазначимо, що проблема блокування українських сайтів на окупованому РФ півострові відображена в Стратегії деокупації і реінтеграції Криму, прийнятій РНБО і введеній в дію президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "слуга" Мар'яна Безугла заявила, що зимові Олімпійські ігри в Сочі (Росія), які відбулися в лютому 2014 року, слугували прикриттям для підготовки окупації Росією українського Криму.