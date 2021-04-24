В Крыму российские военные на БТР смяли "Газель". Видео ДТП

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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В Крыму российские военные на БТР смяли 'Газель'. Видео ДТП

В оккупированном Россией Севастополе (Крым) произошло ДТП с участием бронетранспортера и грузовой "Газели".

Авария случилась днем 23 апреля на въезде на трассу "Таврида", сообщается в Telegram-канале ForPost (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Газель" от столкновения смяло почти вдвое.

Как видно по кадрам, от удара смяло почти половину автомобиля, однако обошлось без пострадавших.

"Сегодня днем БТР-80 врезался в грузовую "Газель" на въезде на трассу "Таврида". "Газель" столкновение с боевой машиной не вынесла, но из людей никто не пострадал", – сказано в сообщении.

ДТП произошло в Симферополе.

Полиция оккупантов выясняет обстоятельства аварии.

(Видео – Telegram ForPost)

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале под Симферополем произошло массовое ДТП с участием 32 автомобилей. Тогда также обошлось без пострадавших.

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