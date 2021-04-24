В Крыму российские военные на БТР смяли 'Газель'. Видео ДТП

В оккупированном Россией Севастополе (Крым) произошло ДТП с участием бронетранспортера и грузовой "Газели".

Авария случилась днем 23 апреля на въезде на трассу "Таврида", сообщается в Telegram-канале ForPost (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как видно по кадрам, от удара смяло почти половину автомобиля, однако обошлось без пострадавших.

"Сегодня днем БТР-80 врезался в грузовую "Газель" на въезде на трассу "Таврида". "Газель" столкновение с боевой машиной не вынесла, но из людей никто не пострадал", – сказано в сообщении.

Полиция оккупантов выясняет обстоятельства аварии.

(Видео – Telegram ForPost)

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале под Симферополем произошло массовое ДТП с участием 32 автомобилей. Тогда также обошлось без пострадавших.