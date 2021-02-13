В Крыму 32 авто попали в ДТП из-за непогоды. Видео

В Крыму под Симферополем произошло сразу несколько аварий с участием 32 машин. Пострадавших нет.

Как сообщает российское издание ТАСС с ссылкой на пресс-службу так называемого "российского МВД по Крыму", ДТП произошли в субботу, 13 февраля, в районе поворота на пгт Гвардейское (рядом с Херсонской областью).

Там отметили, что в дорожных происшествиях никто не пострадал.

"В Симферопольском районе на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта. Установлено, что в результате ДТП никто не пострадал", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в Крыму в связи с вторжением арктического холодного воздуха – дождь, переходящий в снег, метель, гололедица, ветер до 35 м/с – объявлено штормовое предупреждение. Непогода также стала причиной задержки более 20 рейсов на вылет и прилет в аэропорту "Симферополь".

Как сообщал OBOZREVATEL, в северо-восточной части штата Техас (США) произошло масштабное ДТП с участием около 100 автомобилей, в котором погибли по меньшей мере пять человек.