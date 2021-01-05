В Крыму пересохли "ванны молодости" из-за водного коллапса. Фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
5,9 т.
Засуха в Крыму

Во временно оккупированном Россией Крыму из-за водного коллапса пересохли уникальные "ванны молодости". Они находились прямо под водопадом Су-Учхан, а также в русле реки Кизилкобинка.

Как пишут "Крым. Реалии", сейчас количество этих водоемов, которые считались целебными, резко упало. Они были популярными среди туристов из-за слухов о том, что вода, которая их наполняла, при прохождении через разломы земной коры приобретала особенные свойства.

Нехватка воды в Крыму
Крымские горы

Ранее Су-Учхан и Кизилкобинка всегда наполнялись водой во время таяния снегов и проливных дождей. Однако сейчас оба рекреационных объекта почти полностью высохли. Именно это и привело к исчезновению "ванн молодости".

Последствия засухи на Крымском полуострове
Засуха в оккупированном Крыму

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