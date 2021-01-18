В Крыму полностью высохло пресное "генеральское озеро". Фото

Во временно оккупированном Россией Крыму полностью высохло естественное пресноводное озеро, которое называли "генеральским" или "песчанкой".

Соответствующие фото опубликовали на странице Instadron Crimea в Instagram. Отмечается, что водоем находился между Феодосией и Керчью и всего лишь несколько лет назад он был полноводным.

Озеро часто попадало на снимки спутника в российском "Яндексе" и среди него даже был виден остров. Однако сейчас этот объект превратился в сушу.

По информации крымчан, вокруг "генеральского" расположены несколько садовых кооперативов. И в объявлениях за 2014-2015 год люди при продаже участков хвастались, что всего в двух минутах ходьбы от них есть большое пресное озеро. "Сейчас в объявлениях это уже не пишут..." – отметили в публикации.

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