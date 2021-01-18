В Крыму полностью высохло пресное "генеральское озеро". Фото
Во временно оккупированном Россией Крыму полностью высохло естественное пресноводное озеро, которое называли "генеральским" или "песчанкой".
Соответствующие фото опубликовали на странице Instadron Crimea в Instagram. Отмечается, что водоем находился между Феодосией и Керчью и всего лишь несколько лет назад он был полноводным.
Озеро часто попадало на снимки спутника в российском "Яндексе" и среди него даже был виден остров. Однако сейчас этот объект превратился в сушу.
По информации крымчан, вокруг "генеральского" расположены несколько садовых кооперативов. И в объявлениях за 2014-2015 год люди при продаже участков хвастались, что всего в двух минутах ходьбы от них есть большое пресное озеро. "Сейчас в объявлениях это уже не пишут..." – отметили в публикации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в сети показали, как обмелело некогда одно из крупнейших крымских водохранилищ – Партизанское. Оно находится в 10 километрах от Симферополя.
Его питала горная река Альма, которая летом 2020 года также пересохла из-за водного коллапса.
Кроме того, на Крымском полуострове также исчезли уникальные "ванны молодости". Они находились прямо под высохшим водопадом Су-Учхан, а также в русле реки Кизилкобинка.