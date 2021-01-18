В Крыму полностью высохло пресное "генеральское озеро". Фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
11,6 т.
Instagram Instadron Crimea

Во временно оккупированном Россией Крыму полностью высохло естественное пресноводное озеро, которое называли "генеральским" или "песчанкой".

Соответствующие фото опубликовали на странице Instadron Crimea в Instagram. Отмечается, что водоем находился между Феодосией и Керчью и всего лишь несколько лет назад он был полноводным.

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Озеро "генеральское" ("песчанка") в оккупированном Крыму

Озеро часто попадало на снимки спутника в российском "Яндексе" и среди него даже был виден остров. Однако сейчас этот объект превратился в сушу.

По информации крымчан, вокруг "генеральского" расположены несколько садовых кооперативов. И в объявлениях за 2014-2015 год люди при продаже участков хвастались, что всего в двух минутах ходьбы от них есть большое пресное озеро. "Сейчас в объявлениях это уже не пишут..." – отметили в публикации.

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