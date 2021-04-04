В Крыму на водопроводе использовали в обход санкций оборудование Siemens

Оккупационные власти Крыма объявили о пробном запуске Бештерек-Зуйского водопровода, который должен поставлять в Симферополь артезианскую воду. При этом на снимки их информационных ресурсов попали насосы компании Siemens.

Как заявили в Ассоциации реинтеграции Крыма, оккупанты не могут использовать оборудование европейских компаний из-за санкций ЕС. Там также отметили, что подконтрольные Москве местные власти используют водопровод как "орудие экоцида и совершения военных преступлений" на полуострове.

Насосные станции нового водопровода в основном состоят из насосов Siemens. По заявлениям российской оккупационной администрации Крыма, он должен поставлять Симферополю ежедневно 20 тысяч кубометров артезианской воды, но эти ресурсы не пойдут на нужды населения.

Главная цель Бештерек-Зуйского водопровода – обеспечение военных баз России в Крыму как орудие агрессии, а также содействие переселению в Симферополь российских колонизаторов, подчеркнули правозащитники Ассоциации реинтеграции Крыма.

Они добавили, что уже обратились с соответствующим официальным письмом к главной штаб-квартире Siemens в Мюнхене, к австрийской Siemens, к ее дочернему предприятию в Киеве и к филиалу Siemens в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Крыму заблокировали доступ к более 20 украинским сайтам. Под блокировку попали популярные СМИ, а также сайт Меджлиса крымскотатарского народа.