Окупаційна влада Криму оголосила про пробний запуск Бештерек-Зуйського водопроводу, який має постачати до Сімферополя артезіанську воду. При цьому на знімки її інформаційних ресурсів потрапили насоси компанії Siemens.

Як заявили в Асоціації реінтеграції Криму, окупанти не можуть використовувати обладнання європейських компаній через санкції ЄС. Там також зазначили, що підконтрольна Москві місцева влада використовує водопровід як "знаряддя екоциду і здійснення військових злочинів" на півострові.

Насосні станції нового водопроводу в основному складаються з насосів Siemens. За заявами російської окупаційної адміністрації Криму, він має поставляти Сімферополю щодня 20 тисяч кубометрів артезіанської води, але ці ресурси не підуть на потреби населення.

Головна мета Бештерек-Зуйського водопроводу – забезпечення військових баз Росії в Криму як знаряддя агресії, а також сприяння переселенню до Сімферополя російських колонізаторів, підкреслили правозахисники Асоціації реінтеграції Криму.

Вони додали, що вже звернулися з відповідним офіційним листом до головної штаб-квартирі Siemens у Мюнхені, до австрійської Siemens, до її дочірнього підприємства в Києві та до філії Siemens у Москві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Криму заблокували доступ до понад 20 українських сайтів. Під блокування потрапили популярні ЗМІ, а також сайт Меджлісу кримськотатарського народу.