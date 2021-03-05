В Крыму менее чем за месяц опустошили водоем. Фото
В Инкермане, расположенном в оккупированном Россией Крыму, менее чем за месяц выкачали воду из карьера.
Соответствующие снимки в Twitter опубликовал блогер RoksolanaToday&КрымUA. На них видно, что водоем почти полностью опустошен (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
"Карьер в Инкермане. Меньше месяца качали водичку в Севастополь ихтамнетам, и выкачали", – сказано в посте.
Стоит отметить, что в Крыму сложилась катастрофическая ситуация с водоснабжением. Так, за год исчезли минимум десять рек, еще многие на грани исчезновения.
Многие эксперты и политики, а также сами крымчане заявляют, что для населения воды вполне хватает, но Россия использует ее в военных целях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во временно оккупированном Россией Крыму пересохли еще два водохранилища – Симферопольское и Загорское. Уровень воды в них прошел отметку "мертвого объема".
В сети появилось очередное фото с последствиями засухи в Крыму. На нем видно, что на месте Загорского водохранилища образовался пустырь.
Бахчисарайское водохранилище тоже превратилось в пустыню.