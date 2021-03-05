В Крыму менее чем за месяц опустошили водоем. Фото

В Инкермане, расположенном в оккупированном Россией Крыму, менее чем за месяц выкачали воду из карьера.

Соответствующие снимки в Twitter опубликовал блогер RoksolanaToday&КрымUA. На них видно, что водоем почти полностью опустошен (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Карьер в Инкермане. Меньше месяца качали водичку в Севастополь ихтамнетам, и выкачали", – сказано в посте.

Стоит отметить, что в Крыму сложилась катастрофическая ситуация с водоснабжением. Так, за год исчезли минимум десять рек, еще многие на грани исчезновения.

Многие эксперты и политики, а также сами крымчане заявляют, что для населения воды вполне хватает, но Россия использует ее в военных целях.

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