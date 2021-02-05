В Крыму вместо воды из кранов льется аммиак, люди напуганы: подробности о катастрофе на полуострове

Январские снегопады и дожди не решили проблему с водой в захваченном Россией Крыму. Они оказались каплей в море после нескольких лет засухи на полуострове. Жители Крыма всерьез надеются на то, что у них начнут строить опреснительные станции, однако оккупационные власти не торопятся этого делать, а настаивают на поиске подземных вод и сверлении скважин.

Кроме того, из-за дефицита воды на севере Крыма сокращает производство химическое предприятие. Теперь сотни людей останутся без работы.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Главной проблемой в Крыму остается вода. Несмотря на дожди и снегопады в январе ее в местных водохранилищах все так же мало. Хотя сотрудница Крымского гидрометцентра Наталья Охременко на днях заявила, что за последний месяц воды стало больше на 4,7 млн кубов. Но при недостатке 48,8 млн – это капля в море. Всего же в 14 водохранилищах полуострова сейчас находится примерно 28,5 млн кубов воды.

Меньше всего воды в январе прибыло в такие водохранилища как Партизанское и Симферопольское, снабжающие город Симферополь. Сейчас тут воду подают в основном из подземных скважин. А старый водопровод, проведенный с востока полуострова в город, уже вышел из строя и его срочно ремонтируют.

К тому же из-за засухи остатки воды в Симферопольском водохранилище превратились в дурно пахнущую жидкость – тут скопился аммиак. Теперь воду из практически опустевшего моря пропускают через угольные фильтры.

И если в ближайшее время водопровод не отремонтируют, то водохранилище может полностью пересохнуть и брать воду будет не откуда.

Не лучше ситуация и в курортной Ялте. Тут приоритет с водоснабжением отдавали гостиницам и пансионатам, чтобы хоть как-то удержать туристов. Но сейчас и гостиничному комплексу вынуждены снизить подачу воды в три раза. Теперь гостиницы и пансионаты могут пополнять запасы раз в три-четыре дня. Они оборудовали на своих территориях большие накопители для воды. Остальным же жителям Ялты воду подают по графику.

Дело в том, что из-за засухи город уже не может черпать воду из Загорского и Счастливенского водохранилищ. Поэтому тут пробурили новую скважину, а также опустошают озеро Могаби, которое пополняется водой из водопада Учан-Су.

"Ничего страшного, мы уже давно привыкли брать воду по графику. Три часа утром, с 6 до 9, и три часа вечером с 18 до 21. Иногда раньше даже включают. Все можно успеть помыть, приготовить, и еще запас набрать. А зачем нам днем вода? Пенсионеры дома телевизор смотрят, а остальные работать должны. Ну мамочки с детьми тоже могут потерпеть, из тазика ребенка помыть можно. А как мы в молодости жили?" – говорит пенсионерка из Ялты Татьяна Павловна.

Чиновники оккупированного Крыма обещают, что в ближайшее время начнется строительство опреснительных установок, чтобы решить водную проблему. Однако строительство все время откладывается из-за дороговизны проекта.

Крымчане этим очень недовольны. "Они построили дорогущий мост в Крым. Неужели у них нет средств на опреснительные установки? Понятно же, что нашу воду потратили и на военные базы, которые сейчас тут понатыкали по всему побережью. Они там сверлят скважины, качают пресную воду. Так вложите деньги и в опреснительные установки, они же и вам тоже нужны", – возмущается пенсионер из Евпатории Евгений Кузнецов.

Однако оккупационные российские власти не собираются в ближайшее время строить на полуострове опреснительные установки. Они дают понять, что в Крыму много подземных запасов воды и стоит их найти и выкачивать воду оттуда.

Тем временем жители полуострова рассказывают о том, что у них из кранов течет грязная и вонючая вода.

"Такой водой даже носки стирать нельзя, не то что использовать для приготовления пищи. Мы берем ее только для технических нужд. Из-за такой воды у нас уже вышла стиральная машинка из строя. Для приготовления и питья мы воду покупаем", – рассказывает молодая мама из Симферополя Алла.

Жители Симферополя отмечают, что вода имеет сильный аптечный запах. "Тут уже шутят, что с помощью воды нас прививают от коронавируса. Запах такой, что иногда квартиру приходится проветривать после того, как включил кран. "Крым вода" заявила, что ничего страшного. Просто в Симферопольском водохранилище воды осталось так мало, что в ней много аммиака. Ее обеззараживают хлором, и после реакции она так пахнет. Так я не пойму, что мы вообще пьем? Смесь аммиака и хлора?" – возмущается крымчанин Аркадий.

Симферополь уже по примеру Ялты закупает огромные пластиковые емкости для воды, которые будет устанавливать на улицах. Оттуда, как из водовозки, жители смогут набирать воду для своих нужд.

Люди из некоторых сел вокруг Алушты нашли выход из ситуации с дефицитом. Они просто открыли заглушки, которыми ограничили поступление воды в их районы. Власти грозят привлечением к ответственности за воровство драгоценной жидкости из водохранилища.

В Алуште с конца прошлого года в ночное время воду отключают из-за обмеления Алуштинского водохранилища. Сейчас решается вопрос и с ограничением воды в дневное время. А предприятие "Вода Крыма" ведет переговоры с частными владельцами водных источников о закупке воды у них.

"На самом деле днем напор воды такой плохой, что до верхних этажей она просто не доходит. Мы носим воду сами, для питья покупаем. Еще ночью можно было набрать воды, но сейчас ее отключают. Ни помыться толком, ни посуду помыть, ни постирать мы не можем. Живем как в селе", – жалуется жительница Алушты Катерина Савина.

Те крымчане, кто пользуется скважинами на территории своих частных домов, отмечают, что за последние годы вода из них стала более соленой. "У некоторых я слышал уже даже вода из скважин не поступает, нужно глубже бурить. Вода уходит, становится хуже. Думаю, скоро мы уже и скважинами пользоваться не сможем. Люди же не только пьют эту воду, они поливают свои огороды. Пару лет и воды там тоже не будет, а почва совсем высохнет, будет беда", – сокрушается пенсионер Заир, который живет недалеко от Симферополя.

Из-за дефицита воды приостанавливает свое производство и "Крымский титан". В 2018 году этот завод травил своими выбросами Красноперекопск, Армянск и другие населенные пункты. Пришлось даже временно эвакуировать детей. Стало понятно, что из-за дефицита воды на полуострове завод не может продолжать химическое производство в таком объеме.

В результате сейчас на предприятии готовятся к увольнению 400 сотрудников, это примерно 10%. В основном сворачивают производство минеральных удобрений. Люди возмущаются.

Им предлагают работу на других предприятиях в совершенно других городах Крыма – Саках и Симферополе. Но люди не имеют возможности покинуть свое жилье и переехать туда жить. А каждый день ездить на автобусе невозможно – слишком далеко. Да и на других производствах, таких как содовый завод, их никто особо не ждет.