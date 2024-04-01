В Крыму массово гибнут дельфины, но оккупанты не видят в этом проблемы

Во временно оккупированном Россией Крыме наблюдается массовая гибель дельфинов, но российские природоохранные органы утверждают, что нет оснований для беспокойства. Только в течение марта было зафиксировано более полусотни случаев выбросов дельфинов, но пик ожидается в апреле и мае.

Об этом редакции Крым.Реалии рассказал один из крымских экоактивистов, чье лицо остается неизвестным из соображений безопасности. По этому вопросу активист получил ответ от русского органа по охране природы.

В Институте проблем экологии и эволюции им. О.М. Северцова Российской академии наук утверждают, что популяция всех трех видов дельфинов в Черном море находится в "стабильном" состоянии. По выводам российских ученых, гибель дельфинов преимущественно имеет "естественные причины", и самостоятельные массовые выбросы "никогда не фиксировались".

"Может, раньше никогда не наблюдалось такого, но теперь продолжается полномасштабная война со всеми негативными последствиями, в том числе для дельфинов. Только за последнюю неделю марта в Крыму обнаружено более 20 мертвых дельфинов. Пока крымчане в социальных сетях бьют тревогу, власти никак не реагирует на происходящее, может, потому, что прекрасно знают истинную причину?" – заявил активист.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у берегов Крыма массово погибают дельфины. В течение апреля прошлого года, по данным российских ресурсов, на побережье оккупированного полуострова, а также неподалеку от Новороссийска, Сочи, Геленджика и Анапы зарегистрировано гибель более сотни особей. Однако, согласно научным расчетам, количество погибших дельфинов может превышать тысячу.

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