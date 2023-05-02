Возле оккупированного Крыма зафиксирована массовая гибель дельфинов из-за действий российских захватчиков. Фото и видео

У берегов Крыма массово гибнут дельфины. В течение апреля, по данным российских ресурсов, на побережье оккупированного полуострова, а также недалеко от Новороссийска, Сочи, Геленджика и Анапы зарегистрирована гибель более сотни особей. Согласно научным расчетам, количество погибших дельфинов может достичь более тысячи.

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Об этом рассказал эколог, руководитель отдела исследований Национального парка "Тузловские лиманы" Иван Русев. По его словам, массовая гибель дельфинов подтверждает, что активность подводных и надводных лодок РФ в Черном море является главным фактором гибели редких черноморских животных.

В частности, росСМИ сообщали, что в бухтах Севастополя и на других участках побережья Крыма в апреле зарегистрировали более 77 погибших дельфинов. Еще около 25 обнаружили возле Новороссийска, Сочи, Геленджика и Анапы.

Среди них – контуженые животные с признаками поражений военными сонарами. Многие из погибших дельфинов принадлежат к виду афалина.

"И это подтверждение того факта, что активность вражеских субмарин и надводных лодок в той части Черного моря возле Крыма и Новороссийска – главный фактор продолжения гибели редких черноморских животных сейчас, в военном апреле 2023 года. Об активности вражеской морской техники в последние недели предупреждали также в ОК "Юг". Они предупреждали о высокой ракетной угрозе носителей "Калибров" и авиации", – отметил ученый.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В октябре 2022 года Иван Русев рассказал, что военные корабли РФ привели к гибели 50 тыс. дельфинов в Черном море.

– В декабре тысячи дельфинов выбросило на берег в Одесской области. Животные погибли вследствие российских обстрелов и шумов, вызванных взрывами.