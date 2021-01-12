Оккупанты потратили миллионы на добычу воды в Крыму, но это не помогло

Оккупанты в Крыму уже потратили миллионы на выкачку воды из подземных источников, однако это не помогло решить проблему с водоснабжением.

Как сообщают "Крым.Реалии", их стратегия сводится к тому, чтобы забрать воду у одних регионов и отдать ее Симферополю, который остается в приоритете третий месяц.

"Ситуация остается проблемной, несмотря на то что на обеспечение крымчан водой чиновники тратят миллионы рублей", – пишет издание.

Так, в "Воде Крыма" в конце декабря 2020 года дважды заказывали услуги поставки труб стальных электросварных для подключения 11 скважин в селе Вилино Бахчисарайского района "в части оперативных мер по снижению потерь в сетях водоснабжения Крыма в рамках мероприятий, направленных на улучшение ситуации с водоснабжением в Крыму, возникшей в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, снижением запасов воды в водохранилищах".

Издание отмечает, что основная информация о тендерах скрыта, но следы приобретение остались в крымской базе закупок. По этим данным, трубы для скважин обошлись в более 500 тысяч рублей (более 190 тысяч гривен) за каждую покупку.

Также предприятие купило трубопроводную арматуру для подключения 11 скважин в селах Ключевое и Тепловка Симферопольского района. Эти услуги стоили еще полмиллиона рублей.

Дополнительные детали для подключения скважин в Вилино, Ключевом и Тепловке обошлись еще почти в 300 тысяч рублей (113 тысяч гривен).

"Таким образом, на обеспечение процесса выкачивания воды из скважин в Симферопольском и Бахчисарайском районах чиновники потратили почти два миллиона рублей", – подчеркивает издание.

Несмотря на это, по словам так называемого главы Крыма Сергея Аксенова, в течение новогодних праздников поступило более 700 жалоб на отсутствие или плохое качество воды, а также нарушения графика подачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Инкермане за месяц полностью истощили озеро в бывшем известняковом карьере.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что россияне создают информационный шум, пытаясь обвинить всех в нехватке воды в Крыму, однако проблемы с водоснабжением создали они сами.