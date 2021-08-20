В Крыму бушевала мощная непогода: ветер валил деревья, а ливень затопил улицы. Фото и видео

В оккупированном Россией Крыму в четверг, 19 августа, прошел мощный ливень со штормовым ветром и градом. Из-за непогоды затопило улицы Симферополя, магазины, пострадали автомобили.

Согласно прогнозам синоптиков, дожди не прекратятся 20 августа. В связи с такими погодными условиями в городе объявили штормовое предупреждение, сообщает "Комсомольская правда" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Местные жители показали в социальных сетях последствия стихии. На кадрах видно, что дороги буквально превратились в реки, а машины плавали по проезжей части. Очевидцы рассказали, что больше всего пострадал район железнодорожного вокзала и центр города. По улицам потоком воды раскидало камни и грязь. Некоторые дороги покрылись слоем глины.

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Из-за ливня в аэропорту Симферополя задержали прилет девяти самолетов. Двое из них были вынуждены приземлиться на запасном аэродроме в Анапе.

В Крымском гидрометцентре рассказали, что за несколько часов 19 августа в Симферополе выпало больше месячной нормы осадков. Она составляет 41 ммм, в городе зафиксировали 57 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в городе Керчь прошел мощный ливень. Он затопил улицы города, "похоронив" десятки машин. Дороги буквально превратились в реки и озера. Также непогода ломала деревья и рушила заборы.