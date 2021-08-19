В Кривом Роге прощаются с мэром Константином Павловым. Фото и все подробности

В четверг, 19 августа, в Кривом Роге прощаются с погибшим мэром Константином Павловым. Прощание и панихида продлится до 11:30 в театре имени Тараса Шевченко на проспекте Почтовом.

Об этом сообщается на сайте горсовета. Проститься смогут все желающие (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Похоронят Павлова на Центральном кладбище города. От места прощания на кладбище будут предоставлены автобусы.

Видео дня

Константин Павлов погиб 15 августа, тело мужчины обнаружили на пороге его дома, рядом с ним лежал охотничий карабин.

Полиция рассматривает три версии гибели мэра – убийство, самоубийство (доведение до самоубийства) или неосторожное обращение с оружием.

Позже было обнародовано видео с камер наблюдения, на котором зафиксированы последние минуты жизни мэра. На записи видно, как Павлов ходит по коридору с карабином в руках, много курит и ведет переписку на телефоне. Однако вся переписка с телефона чиновника была удалена.

По данным источников OBOZREVATEL в правоохранительных органах, причиной доведения до самоубийства Павлова могли стать схемы с тендерной документацией, которые вершились за его спиной.

О погибшем политике – как начиналась его карьера и в какие скандалы он попадал, читайте в нашем материале.