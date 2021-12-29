В Днепре на чистку дорог выехал автомобиль спецназначения 'Буран'. Видео

В ночь 29 декабря на дороги Днепра выехал автомобиль специального назначения "Буран". Он расчищал дороги в Днепре после экстремального снегопада.

Обычно такой автомобиль используют для сбора снега высотой до метра, похожая техника расчищает снежные заносы на трассах и взлетно-посадочных полосах. Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

"Буран" был собран на базе грузовика "Урал" и оснащен танковым двигателем. Машина собирает снег перед собой и выбрасывает его на обочину за пределы проезжей части. После чрезмерных осадков в городе без помощи этой машины было не обойтись. Благодаря ей и грейдерам, которые всю ночь работали на улицах города, утром водители выехали на чистые дороги.