В Кировоградской области в ДТП погиб волонтер, который перевозил тела погибших воинов. Фото

В Кировоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб волонтер из Днепровского благотворительного фонда "ДИД" Павел Белков. Известно, что трагедия произошла в ходе очередного рейса по транспортировке погибших защитников с фронта.

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Об этом сообщили на Facebook-странице фонда. Авария произошла рядом с населенным пунктом Новоархангельск на автодороге М-30.

Столкнулись грузовик марки Iveco и микроавтобус Mercedes. В результате аварии водитель микроавтобуса получил травмы, а пассажир от полученных повреждений погиб.

Водитель рефрижератора находится в больнице. Полиция занимается расследованием всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Павел выполнял нелегкую, но очень важную миссию для семей погибших на войне героев. Благотворительный фонд "ДИД" организовал сбор на похороны волонтера и поддержку его близких.

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Напомним, что в Грузии во время оползня погибла украинская медийница Алина Поликовская, которая отдыхала в поселке Шови с семьей. Украинка приехала на курорт вместе с мужем и тремя детьми.

Также 22 мая под Бахмутом погиб украинский журналист Евгений Осиевский. Он был автором нескольких успешных проектов, а в 2022 году отправился на фронт защищать Украину.

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