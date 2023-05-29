В боях под Бахмутом погиб украинский журналист Евгений Осиевский. Фото

Украинский журналист Евгений Осиевский погиб в боях под Бахмутом, защищая страну от оккупантов. Трагедия произошла 22 мая.

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О гибели Героя сообщили в Центральноукраинском государственном университете им. В. Винниченко. Там Евгений учился на специальности "Политология".

После получения диплома бакалавра поехал в столицу и поступил в Киево-Могилянскую академию.

В Киеве Евгений стал автором нескольких успешных проектов: научно-популярного журнала "Куншт" и журнала социальной критики "Спільне".

В 2022 году журналист отправился на фронт защищать Украину.

Друг Евгения Ярослав Ковальчук рассказал, что прощание с Героем состоится на этой неделе в Кропивницком. У защитника осталась мать.

"22 мая погиб один из самых близких мне людей под Бахмутом. Верный товарищ и самый лучший человек для дискуссий о кино, комиксы и книги в целом. Ни слова не способны передать, какую пустоту это оставляет в моем сердце. Женя, спасибо за все разговоры и дружеские объятия", – написал Ярослав Ковальчук.

По данным Института массовой информации, Евгений Осиевский стал 60-м сотрудником медиа, погибшим вследствие войны РФ против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Защитник с Винниччины Виталий Нечай погиб вследствие артиллерийского обстрела в районе города Часов Яр на Донетчине. Воину навсегда осталось 39.

– Воины с Черниговщины Алексей Белявский и Сергей Бережной погибли в боях на Донетчине. С первых дней они встали на защиту Украины.