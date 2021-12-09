В Киеве разгорелся скандал вокруг тату для свиньи: что произошло на самом деле. Фото и все подробности

В Киеве разгорелся скандал вокруг тату-салона Lamarch, сотрудники которого собрались сделать огромную татуировку на коже свиньи. Пока в соцсетях негодуют, полиция уже начала проверку инцидента.

Как сообщили активисты общественной организации UAnimals, во вторник, 7 декабря, на страницах tattoo.lamarch в социальной сети Instagram появились публикации со свиньей в салоне, которую привезли, чтобы сделать тату.

Еще 25 ноября салон опубликовал видео, в котором анонсировал, что их мастера намерены установить рекорд, набив животному на спине изображение с церковными куполами.

Видео дня

Согласно закону, как утверждают активисты, это уголовное правонарушение по 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины, поэтому они составили заявление в полицию. Они также предупредили сотрудников Lamarch о юридической ответственности за подобные действия.

На данный момент страница киевского салона в Instagram уже заблокирована, но Lamarch – это сеть салонов по всей Украине, и аккаунты других городов все еще активны, но закрыты. В их шапках профиля теперь написано: "Зоозащитников не принимаем" и "Любим похрюкать".

Пользователи соцсетей активно комментируют эту ситуацию.

Недовольные таким хайпом граждане также "обвалили" рейтинг салона на портале Google Maps и переименовали там его название.

На ситуацию обратили внимание и экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева, которая назвала тату-мастеров "тварями", а также певец Melovin и реперка Alyona Alyona.

В комментарии OBOZREVATEL, очевидцы рассказали, что в салоне проходила лишь фотосессия и со свинкой ничего не делали. По их словам, ее просто взяли в аренду у хозяина, привезли в салон, где сделали фото и сняли видео, а после вернули живую и невредимую хозяину.

В то же время, полицейские Киева уже начали проверку по заявлению об издевательстве над животным в тату-салоне. На место выехала следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что работники салона для рекламы привезли свинью в салон и сделали фото, на котором якобы хотят сделать татуировку животному. Чтобы выяснить, не нанесли ли действия сотрудников салона животному повреждений, полицейские внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком от одного до трех лет или лишение свободы сроком от двух до трех лет с конфискацией животного. На данный момент продолжается досудебное расследование.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине тех, кто жестоко обращается с животными, будут ждать штрафы и даже лишение свободы. Народные депутаты приняли новый законопроект, который прописывает целый ряд запретов. Наказание предусматривается как за избиение зверей, так и за выгул домашних любимцев без намордника.

Законопроект должен сказаться на ситуации, которая сейчас имеет место быть при обращении с животными. Ведь почти каждый прописанный запрет нарушается в обществе. В частности, на центральных площадях города и в курортных местах людям предлагают фотографироваться с обезьянами, орлами, змеями, крокодилами. Но фото это не так страшно. Однако порою владельцы домашних любимцев бьют и издеваются над нашими меньшими братьями.