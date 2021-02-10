В Киеве произошли беспорядки: "Нацкорпус" заявил, что разоблачил "титушек ОПЗЖ". Фото и видео

В Киеве в Тверском тупике, 3 произошли беспорядки: "Нацкорпус" заявил, что разоблачил "титушек" "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ), которых якобы свезли в поддержку митингов против закрытия телеканалов главы политсовета "ОПЗЖ", нардепа Виктора Медведчука.

Об этом сообщил Telegram канал PavlovskyNews. Члены "Нацкорпуса" пришли к огражденной территории, где, по их мнению, якобы находились вооруженные "титушки" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Во время блокирования здания за забор летели дымовые шашки и салюты, в ответ прилетали металлические предметы.

Видео беспорядков обнародовал Telegram канал "Киев Оперативный".

"Какой-то непонятный перфоманс прямо сейчас на Тверском переулке. Кто-то стреляет из пистолета, кто салюты запускает", – говорится в комментарии под видео.

На следующей видеозаписи видно, что "Нацкорпус" задержал человека и утверждает, что тот якобы "куратор титушек" организации "Патриоты – За жизнь" нардепа от "ОПЗЖ" Ильи Кивы в Киеве. По их словам, они якобы участвовали в проплаченных митингах в поддержку закрытых решением СНБО телеканалов Медведчука.

У задержанного мужчины активисты нашли разрешение на оружие и блокнот с записями, где, в частности, упоминается "ОПЗЖ" и указаны расценки за работу. Сам он утверждает, что не работает на Киву.

Также "титушка" якобы рассказал, что "платили 10 тысяч гривен в месяц, задачи разные ставили, в основном поддержка митингов", говорится в Telegram-канале Нацкорпуса.

Представители "Патриотов за жизнь" через забор предложили членам "Азова" прийти на ринг и выяснить отношения по одному.

Позже полиция начала выводить "титушек" из-за забора и сажать в автобусы.

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