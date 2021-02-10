В Киеве произошли беспорядки: "Нацкорпус" заявил, что разоблачил "титушек ОПЗЖ". Фото и видео
В Киеве в Тверском тупике, 3 произошли беспорядки: "Нацкорпус" заявил, что разоблачил "титушек" "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ), которых якобы свезли в поддержку митингов против закрытия телеканалов главы политсовета "ОПЗЖ", нардепа Виктора Медведчука.
Об этом сообщил Telegram канал PavlovskyNews. Члены "Нацкорпуса" пришли к огражденной территории, где, по их мнению, якобы находились вооруженные "титушки" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Во время блокирования здания за забор летели дымовые шашки и салюты, в ответ прилетали металлические предметы.
Видео беспорядков обнародовал Telegram канал "Киев Оперативный".
"Какой-то непонятный перфоманс прямо сейчас на Тверском переулке. Кто-то стреляет из пистолета, кто салюты запускает", – говорится в комментарии под видео.
На следующей видеозаписи видно, что "Нацкорпус" задержал человека и утверждает, что тот якобы "куратор титушек" организации "Патриоты – За жизнь" нардепа от "ОПЗЖ" Ильи Кивы в Киеве. По их словам, они якобы участвовали в проплаченных митингах в поддержку закрытых решением СНБО телеканалов Медведчука.
У задержанного мужчины активисты нашли разрешение на оружие и блокнот с записями, где, в частности, упоминается "ОПЗЖ" и указаны расценки за работу. Сам он утверждает, что не работает на Киву.
Также "титушка" якобы рассказал, что "платили 10 тысяч гривен в месяц, задачи разные ставили, в основном поддержка митингов", говорится в Telegram-канале Нацкорпуса.
Представители "Патриотов за жизнь" через забор предложили членам "Азова" прийти на ринг и выяснить отношения по одному.
Позже полиция начала выводить "титушек" из-за забора и сажать в автобусы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 февраля были введены персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака – правой руки Медведчука.
Известно, что Козак, являющийся юридическим владельцем указанных телеканалов, осуществлял покупку медиа через Беларусь – известна сумму, которую он заплатил за это.
Из-за санкций "112 Украина", NewsOne, ZIK прекратили трансляцию, хотя и частично – эфиры можно было найти в интернете.
Украинцы поддержали блокировку пропагандистских медиа, но представители телеканалов назвали это "расправой над неугодными СМИ".
По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украине еще "прилетит" ответ от президента РФ Владимира Путина за своего кума Медведчука.