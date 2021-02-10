В Киеве произошли беспорядки: "Нацкорпус" заявил, что разоблачил "титушек ОПЗЖ". Фото и видео

Таша Адамович
Таша Адамович
Общество
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Противостояние в Тверском тупике в Киеве

В Киеве в Тверском тупике, 3 произошли беспорядки: "Нацкорпус" заявил, что разоблачил "титушек" "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ), которых якобы свезли в поддержку митингов против закрытия телеканалов главы политсовета "ОПЗЖ", нардепа Виктора Медведчука.

Об этом сообщил Telegram канал PavlovskyNews. Члены "Нацкорпуса" пришли к огражденной территории, где, по их мнению, якобы находились вооруженные "титушки" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Во время блокирования здания за забор летели дымовые шашки и салюты, в ответ прилетали металлические предметы.

Сообщение о блокаде в Тверском тупике Киева

Видео беспорядков обнародовал Telegram канал "Киев Оперативный".

"Какой-то непонятный перфоманс прямо сейчас на Тверском переулке. Кто-то стреляет из пистолета, кто салюты запускает", – говорится в комментарии под видео.

На следующей видеозаписи видно, что "Нацкорпус" задержал человека и утверждает, что тот якобы "куратор титушек" организации "Патриоты – За жизнь" нардепа от "ОПЗЖ" Ильи Кивы в Киеве. По их словам, они якобы участвовали в проплаченных митингах в поддержку закрытых решением СНБО телеканалов Медведчука.

У задержанного мужчины активисты нашли разрешение на оружие и блокнот с записями, где, в частности, упоминается "ОПЗЖ" и указаны расценки за работу. Сам он утверждает, что не работает на Киву.

Также "титушка" якобы рассказал, что "платили 10 тысяч гривен в месяц, задачи разные ставили, в основном поддержка митингов", говорится в Telegram-канале Нацкорпуса.

Представители "Патриотов за жизнь" через забор предложили членам "Азова" прийти на ринг и выяснить отношения по одному.

Позже полиция начала выводить "титушек" из-за забора и сажать в автобусы.

Нацкорпус поймал якобы куратора "титушек"
Он заявил, что не работает на Киву
У него был блокнот с суммами и расценкам
Публикация о задержании

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 2 февраля были введены персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака – правой руки Медведчука.

  • Известно, что Козак, являющийся юридическим владельцем указанных телеканалов, осуществлял покупку медиа через Беларусь – известна сумму, которую он заплатил за это.

  • Из-за санкций "112 Украина", NewsOne, ZIK прекратили трансляцию, хотя и частично – эфиры можно было найти в интернете.

  • Украинцы поддержали блокировку пропагандистских медиа, но представители телеканалов назвали это "расправой над неугодными СМИ".

  • По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украине еще "прилетит" ответ от президента РФ Владимира Путина за своего кума Медведчука.

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