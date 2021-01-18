В Киеве попрощались с известным адвокатом Нижним: церемонию посетил Зеленский

В Киеве в понедельник, 18 января, попрощались с известным адвокатом Сергеем Нижним, который скончался после тяжелой болезни. Он входил в близкое окружение президента Украины Владимира Зеленского.

Церемония проходила в медицинском центре "Феофания", сообщает "Гордон". На ней присутствовал глава государства.

Кроме Зеленского, попрощаться с адвокатом пришли многие действующие топ-чиновники, более 70 нардепов, журналисты, адвокаты и юристы.

Среди них глава Офиса президента Андрей Ермак, помощник главы государства Сергей Шефир, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, министр окружающей среды Роман Абрамовский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр агрополитики Роман Лещенко, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава СБУ Иван Баканов, генпрокурор Ирина Венедиктова, заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Также церемонию посетили основатель издания "Гордон" Дмитрий Гордон, главный редактор "Зеркала недели" Юлия Мостовая.

Из бывших чиновников присутствовали экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили и экс-премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, что церемония прощания с Нижним проходила в зале для прощаний медицинского центра "Феофания" с 12:30 до 14:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти 40-летнего юриста в результате тяжелой болезни стало известно в ночь на 15 января. У него остались жена и трое детей.

Сергей Нижний был соуправляющим партнером юридической компании HillMont Partners. Также он входил в ближайшее окружение нынешнего главы государства. В частности, консультировал студию "Квартал 95" и был одним из спонсоров президентской кампании Зеленского.