Умер юрист, спонсировавший президентскую кампанию Зеленского

Умер соуправляющий партнер юридической компании HillMont Partners Сергей Нижний, который входил в ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на близких юриста. По данным издания, у него была тяжелая болезнь, однако какая именно, не уточняется.

У Нижнего остались жена и трое детей.

Отмечается, что он входил в ближайшее окружение нынешнего главы государства. В частности, консультировал студию "Квартал 95" и был одним из спонсоров президентской кампании Зеленского.

Нижний в 2007 года баллотировался в парламент по списку партии "Наша Украина – Народная самооборона", однако не прошел. Затем он был помощником нардепа Николая Катеринчука.

Адвокатскую лицензию он получил в 2009 году, а уже в 2016-м стал одним из основателей компании HillMont Partners.

Как сообщается на ее сайте, специализацией Нижнего было сопровождение коммерческих, инвестиционных и трансграничных споров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты зафиксировали, как Сергей Нижний дважды посещал Офис президента.