В Киеве простятся с юристом Нижним из ближайшего окружения Зеленского
В понедельник, 18 января, в Киеве простятся с соуправляющим партнером юридической компании HillMont Partners Сергеем Нижним, который входил в ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского.
Как стало известно OBOZREVATEL, церемония прощания с Нижним пройдет в зале для прощаний медицинского центра "Феофания" с 12:30 до 14:00.
Напомним, о смерти 40-летнего юриста в результате тяжелой болезни стало известно в ночь на 15 января.
У него остались жена и трое детей.
Нижний входил в ближайшее окружение нынешнего главы государства. В частности, консультировал студию "Квартал 95" и был одним из спонсоров президентской кампании Зеленского.
В 2007 году он баллотировался в парламент по списку партии "Наша Украина – Народная самооборона", однако не прошел. Затем был помощником нардепа Николая Катеринчука.
Адвокатскую лицензию получил в 2009 году, а уже в 2016-м стал одним из основателей компании HillMont Partners. Специализацией Нижнего было сопровождение коммерческих, инвестиционных и трансграничных споров.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты зафиксировали, как Сергей Нижний посещал Офис президента.