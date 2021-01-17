В Киеве простятся с юристом Нижним из ближайшего окружения Зеленского

В понедельник, 18 января, в Киеве простятся с соуправляющим партнером юридической компании HillMont Partners Сергеем Нижним, который входил в ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского.

Как стало известно OBOZREVATEL, церемония прощания с Нижним пройдет в зале для прощаний медицинского центра "Феофания" с 12:30 до 14:00.

Напомним, о смерти 40-летнего юриста в результате тяжелой болезни стало известно в ночь на 15 января.

У него остались жена и трое детей.

Нижний входил в ближайшее окружение нынешнего главы государства. В частности, консультировал студию "Квартал 95" и был одним из спонсоров президентской кампании Зеленского.

В 2007 году он баллотировался в парламент по списку партии "Наша Украина – Народная самооборона", однако не прошел. Затем был помощником нардепа Николая Катеринчука.

Адвокатскую лицензию получил в 2009 году, а уже в 2016-м стал одним из основателей компании HillMont Partners. Специализацией Нижнего было сопровождение коммерческих, инвестиционных и трансграничных споров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты зафиксировали, как Сергей Нижний посещал Офис президента.